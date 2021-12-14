و.ستريت جورنال: أبوظبي تهدد بإلغاء شراء طائرات F35 من واشنطن

قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الإمارات هددت الولايات المتحدة بإلغاء صفقات لشراء طائرات F35 وطائرات مسيرة وأسلحة متقدمة أخرى تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين (لم تسمهم) إن الإمارات هددت بالانسحاب من صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات أمريكية الصنع من طراز "F35" وطائرات درونز من طراز ريبر، وذخائر أخرى متقدمة، فيما قد يكون بمثابة هزة كبيرة بين شريكين قديمين يتزايد بينهما الخلاف حول دور الصين في الخليج.

وأوضح المسؤولون، وفق الصحيفة، أن الحكومة الإماراتية أبلغت المسؤولين الأمريكيين بنيتها وقف الصفقات لأن أبو ظبي تعتقد أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية، وأن السيادة الوطنية للبلاد في خطر.

ووفق الصحيفة، فإن وزارتي الخارجية الأمريكية والإماراتية وشركة لوكهيد مارتن لتصنيع الطائرات لم يردوا على طلب للتعليق على الخطوة الإماراتية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها رسميا على بيع معدات عسكرية بقيمة 23.37 مليار دولار للإمارات، تشمل 50 طائرة من طراز F35 و 18 طائرة مسيرة من طراز MQ-9B.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الإمارات لطالما عبرت عن اهتمامها في استحواذ طائرات F35 من صنع شركة لوكهيد مارتن، ووعدت بفرصة لشراء الطائرات في صفقة جانبية عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس / آب 2020.