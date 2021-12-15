رئيس مجلس النواب الليبي يجري زيارة رسمية لتركيا رفقة وفد برلماني

قام وفد برلماني ليبي برئاسة رئيس مجلس النواب فوزي النويري، بزيارة لمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، الأربعاء.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية، النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أحمد يلدز.

وأعرب يلدز عن شكره للوفد حيال تلبيته لدعوة الزيارة رغم الأجندة المكثفة بسبب الانتخابات في ليبيا.

بدوره، قال النويري إن هذه الزيارة تعد الأولى إلى تركيا على مستوى رئاسة المجلس، وتشكل أهمية كبيرة لهم.

ومن المنتظر أن يلتقي النويري، في وقت لاحق الأربعاء، الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي.