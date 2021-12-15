القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

رئيس مجلس النواب الليبي يجري زيارة رسمية لتركيا رفقة وفد برلماني

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.12.2021 14:18

قام وفد برلماني ليبي برئاسة رئيس مجلس النواب فوزي النويري، بزيارة لمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، الأربعاء.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية، النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أحمد يلدز.

وأعرب يلدز عن شكره للوفد حيال تلبيته لدعوة الزيارة رغم الأجندة المكثفة بسبب الانتخابات في ليبيا.

بدوره، قال النويري إن هذه الزيارة تعد الأولى إلى تركيا على مستوى رئاسة المجلس، وتشكل أهمية كبيرة لهم.

ومن المنتظر أن يلتقي النويري، في وقت لاحق الأربعاء، الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تعقيباً على احتجاج الإمارات العربية المتحدة على الشروط التي تعتبرها...
مختارات