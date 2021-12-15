وزير الداخلية اللبناني: نرفض أن تكون بلادنا منصة لبث الكراهية والعداء

أعرب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الداخلية اللبناني من نظيره البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، بحسب بيان أصدره الأول.

وأوضح البيان، أنه جرى خلال الاتصال تداول الملفات الأمنية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت، السبت الماضي، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.

والأسبوع الماضي، عقدت جمعية الوفاق المحظورة في البحرين، مؤتمراً في بيروت تحدثت فيه عن انتهاكات حقوقية تعرض لها مواطنون في المملكة خلال العامين الماضيين.

وعرض مولوي كل الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنتمين لمؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية.

وأشار إلى منع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذو طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة.

وأدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد الإساءة إلى البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن مؤتمر عقدته جمعية بحرينية محظورة في بيروت الأسبوع الماضي، تضمن انتقادات للمنامة.

يأتي هذا، في ظل أجواء متوترة بين الخليج ولبنان، إثر أزمة تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، بخصوص حرب اليمن، ولاقت تأييداً من بعض اللبنانيين كحزب الله، ورفضاً من بعضهم الآخر كرئيس الحكومة ميقاتي.