وزير الزراعة اللبناني: الحرب اليمنية يجب أن تنتهي

صرح وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، بقوله إن "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم".

حديث الوزير حسن، المقرب من "حزب الله" و"أمل"، جاء الثلاثاء، في مقابلة مع تلفزيون "لنا" السوري، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية).

وأضاف حسن: "لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآف القتلى والمشردين والجياع ويبحثون عن أمل ولا يجدونه ويقول بأن الحرب يجب أن تستمر، وبغض النظر عن السبب والمسبب، ولينتصر من يشاء، لكن على الحرب أن تنتهي".

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف سعودي إماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران (حليفة "حزب الله")، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

تصريح وزير الزراعة اللبناني يأتي في ظل أزمة دبلوماسية مستمرة بين بلاده والسعودية؛ بسبب تصريح حول حرب اليمن أيضا أدلى به جورج قرداحي قبل توليه حقيبة الإعلام في لبنان وقاده إلى الاستقالة، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقبل تعيين قرداحي وزيرا للإعلام، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال في مقابلة متلفزة سُجلت في 5 أغسطس/ آب وبثتها منصة إلكترونية لفضائية "الجزيرة" القطرية في 25 أكتوبر/ تشرين الاول، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وردا على هذا التصريح، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وهو ما فعلته لاحقا كل من الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

وتزيد هذه الأزمة الوضع سوءا في لبنان، الذي يعاني منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية (الليرة)، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.