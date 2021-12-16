الجيش الإسرائيلي يكتشف سرقة أكثر من 150 ألف رصاصة من مخازنه

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن أكثر من 100 ألف رصاصة لبنادق من طراز M16 قد سرقت من مخازن الطوارئ الخاصة بالحرب، في قاعدة عسكرية في الجليل الأعلى.

وقالت القناة إن حادث السرقة وقع قبل شهر ونصف، وإن المخزن المسروق تابع للواء احتياط في الجيش الإسرائيلي يعرف باسم "الإسكندروني".

وبحسب القناة، اكتشفت السرقة عندما جاء ضباط من الجيش الإسرائيلي لفحص حالة الذخيرة في المخازن المخصصة لوقت الحرب.

وأشارت إلى أن التحقيق في الأمر أُحيل إلى الشرطة العسكرية الإسرائيلية التي "لم تتمكن بعد من العثور على السارقين".

ونقلت القناة عن مسؤول في الشرطة الإسرائيلية قوله إن هناك تخوفا من أن "تغمر الذخيرة منطقة شمال إسرائيل وباقي أنحائها، نظرا للأعداد الهائلة من الرصاص المسروق".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة السابعة العبرية (خاصة) عن مسؤول آخر في الشرطة الإسرائيلية قوله إن عدد الرصاص المسروق من المحزن يصل إلى أكثر من 150 ألف رصاصة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الحادث "خطير وغير عادي".

وأشار إلى أن ذلك يلحق الضرر بجاهزية الجيش في وقت الطوارئ.

وتتعرض مخازن الأسلحة والقواعد التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى السرقة بين الفينة والأخرى.

ودائما ما تنظر الجهات الرسمية في إسرائيل إلى هذه السرقات بعين الخطورة، لكنها لم تجد لها بعد، حلا ناجعا لمنع تكراراها.