بزيادة 91 بالمئة عن عام 2000.. حوالي 70 مليون جائع في البلاد العربية

ارتفع عدد الجياع في المنطقة العربية إلى 69 مليون شخص، بزيادة 91 بالمئة مقارنة بعام 2000، وفق آخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

فقد جاء في تقرير جديد أصدرته المنظمة الأممية للأغذية والزراعة "فاو" الخميس، بعنوان "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021".

وأفاد التقرير بأن "نسبة الجوع في المنطقة العربية تستمر في الارتفاع، وأنه زاد 91.1 في المئة عما كان عليه عام 2000".

وأوضح أن "عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في 2020؛ بسبب الأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19".

وأضاف: "عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه".

وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة، ممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "لا تزال النزاعات تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة"، وفق التقرير.

وأردف الواعر: "يواجه نحو 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات".

وحذر من أنه "قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء".

وأفاد التقرير بأن "نقص التغذية والإفراط في التغذية في الوقت ذاته يشكلان عبئا مزدوجا تتحمله العديد من الأسر والمجتمعات والبلدان في المنطقة العربية، خاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة".

وفي 2020، كان 20.5 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون التقزم، و7.8 بالمئة يعانون الهزال، وفق التقرير.

وقال الواعر إنه "على رغم من إحراز بعض التقدم في الحد من نقص تغذية الأطفال في العقدين الماضيين، إلا أن الأمر لا يزال مصدر قلق لصانعي السياسات في المنطقة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل".