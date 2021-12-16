فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تدعو للحفاظ على أمن مخيمات اللاجئين في لبنان

دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، إلى الحفاظ على أمن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك على خلفية مقتل 3 فلسطينيين بإطلاق نار قبل أيام في مخيم برج الشمالي (جنوب).

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقدته فصائل المنظمة في منطقة صور جنوبي لبنان.

وأدان البيان إطلاق النار الذي جرى الأحد الماضي، أثناء مراسم تشييع الشهيد حمزة شاهين وهو أحد نشطاء حماس كان قد قتل في انفجار بالمخيم، قبلها بيومين.

وأسفر إطلاق النار أثناء الجنازة عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب إعلام محلي.

وتوجهت الفصائل في بيانها بـ"التعازي لعوائل الشهداء ولعموم أبناء شعبنا الفلسطيني"، معتبرة أن "الشهداء هم شهداء الشعب الفلسطيني، ونثمن عاليا صبر أبناء شعبنا في مخيم البرج الشمالي".

ودعت إلى "التعاطي بأعلى قدر من المسؤولية الوطنية حفاظا على أمن شعبنا ومخيماتنا في لبنان، وقطع الطريق على كل المشاريع المشبوهة الهادفة إلى استهداف مخيماتنا كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية".

كما دعت الفصائل إلى "قطع الطريق على كل مشاريع الفتنة من خلال وضع الأمر في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية، وانتظار نتائج التحقيقات".

وقال البيان: "نثمن موقف الإخوة في حركة فتح واستعدادهم لتسليم كل من يتم استدعاؤه".

وأعرب عن رفضه "اتهام قوات الأمن الوطني الفلسطيني (تتبع للسلطة الفلسطينية) ومبدأ الاتهام والتخوين الذي يساهم في زيادة الاحتقان بين أبناء شعبنا".

وكانت "حماس" حملت مسؤولية إطلاق النار خلال التشييع الى "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" بالمخيم واصفة ما حصل بأنها "جريمة قتل واغتيال متعمد" فيما نفى قائد تلك القوات الاتهامات، أو أن يكون مطلق النار من حركة "فتح" أو من قوات الأمن الوطني.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية، ويشهد بعضها من حين إلى آخر توترات واشتباكات مسلحة.