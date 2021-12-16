مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

قُتل إسرائيلي، وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة، الخميس، إثر إطلاق نار من مركبة مسرعة، قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية شماليّ الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) العبرية الرسمية، أنّ مستشفى "بيلينسون" الإسرائيلي (شمال)، أكد مقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين المصابين، في عملية إطلاق النار، قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية.

وفي وقت سابق الخميس، قالت (كان) إنّ "مركبة مسرعة، أطلقت النار باتجاه عدد من المستوطنين في مركبة أُخرى، قرب البؤرة الاستيطانية، ما أدى لإصابة 3 منهم، أحدهم جروحه حرجة (توفي لاحقًا)، فيما الآخران إصابتهما طفيفة".

وأشارت القناة إلى أنّ "عددًا كبيرًا من قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تجري عمليات تفتيش ومطاردة للمركبة التي تُقل منفذي عملية إطلاق النار".

ونقلت الإذاعة، عن مسؤول أمني، لم يذكر اسمه؛ قوله إنّ "الشكوك تتزايد بأن خلفية عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حومش قومية (بتنفيذ مسلحين فلسطينيين)".

وأخلت سلطات الاحتلال مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها، بين الفينة والأُخرى.