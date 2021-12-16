القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

مقتل جندي سوري على الأقل في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد

وكالة الأنباء الفرنسية
دمشق
نشر في 16.12.2021 10:44
منظر عام لدمشق الفرنسية منظر عام لدمشق (الفرنسية)

استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع لجيش النظام في جنوب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أسفرت عن مقتل جندي على الأقل وأضرار مادية، وفق ما أعلنت مصادر في النظام السوري.

نقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول عسكري لم تحدد هويته قوله إن الصواريخ أطلقت من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وأدت إلى تفعيل الدفاعات الجوية السورية وإن معظم الصواريخ القادمة تم اعتراضها. أضاف المسؤول أن جنديا سوريا قتل ووقعت أضرار بالمنطقة بدون أن يحدد مكان سقوط الصواريخ في جنوب سوريا.

وأقرت إسرائيل بأنها تستهدف قواعد ميليشيات متحالفة مع إيران، مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي تنشر مقاتلين في سوريا. وتقول إنها تهاجم شحنات أسلحة متجهة إلى الميليشيات.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق انقسمت آراء أعضاء مجلس النواب الأردني، الأربعاء، حول اتفاق مقايضة...
مختارات