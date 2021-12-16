واشنطن تجدد دعمها للانتخابات الليبية

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، دعمها للانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، في تونس، نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر.

وقال نورلاند في لقاء مع السايح: "جددت الولايات المتحدة دعمها للانتخابات وثقتنا في قدرة المفوضية على الوصول الى نتائج انتخابات حرة ونزيهة"

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن نورلاند أن بلاده ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.

والإثنين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيلا "وجيزا" للإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب (البرلمان).

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، في 24 ديسمبر، في ظل دعوات لتأجيلها جراء استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية، حول إجرائها.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة