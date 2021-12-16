ي ب ك/ بي كا كا يفتعل الفوضى على الحدود العراقية السورية

أصيب عدد من عناصر حرس الحدود العراقيين بجراح على يد موالين لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي في معبر "فيشخابور" الحدودي مع سوريا، وفق ما أعلنت سلطات إقليم شمال العراق، الخميس.

ومعبر "فيشخابور" غير معتمد من الحكومة الاتحادية العراقية، ويربط الإقليم بمناطق شمال شرقي سوريا التي يسيطر عليها مسلحو "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وقال مسؤول المعبر من الجانب العراقي شوكت بربهاري، في بيان، إن "ي ب ك/ بي كا كا" نصب منذ 3 أشهر خيمتين في المعبر، مع جمهرة الناس يوميا ورفع أعلام التنظيم وترديد شعارات مناوئة للإقليم.

وأضاف أن الجانب العراقي التزم ضبط النفس ولم يصدر أي رد فعل، مراعاة للمصلحة العامة ولأوضاع السكان في مناطق شمال شرقي سوريا.

وتابع أن التنظيم جمع أكثر من 100 شخص الأربعاء، وهاجموا حرس الحدود العراقيين بالعصي والحجارة وقنابل المولوتوف عبر الجسر الواصل بين طرفي المعبر، على مرأى من قوات أمن الجانب السوري.

وأفاد بربهاري، بأن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من حرس الحدود بجروح بليغة وتحطيم زجاج عربة إطفاء المركز الحدودي.

وأوضح أن هدف "ي ب ك/ بي كا كا" من هذه الأعمال هو إيجاد الفوضى وتعكير أوضاع إقليم شمال العراق والإضرار بمصالح الناس في الطرفين.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، قتل 8 من عناصر "البيشمركة" في هجمات لمسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" بالمناطق الحدودية مع تركيا، وفق وزارة "البيشمركة".

ويتخذ "ي ب ك/ بي كا كا" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في مدن وبلدات عديدة، كما يحتل 515 قرية كردية، بحسب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني.

وانطلاقا من هذه المناطق، يشن التنظيم الانفصالي من حين إلى آخر هجمات على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.