العراق.. الفيضانات تقتل 8 أشخاص على الأقل في أربيل

تسببت الأمطار الغزيرة في أربيل شمال العراق بقتل ثمانية أشخاص على الأقل فجر الجمعة، كما أفاد محافظ أربيل اوميد خوشناو، في حين حذّرت السلطات من حدوث المزيد من الفيضانات.

وقال المسؤول إن "الفيضانات بدأت عند الساعة الرابعة (01,00 ت غ) وتسببت بمقتل 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال"، موضحاً أن السيول تركزت في أحياء شعبية في شرق أربيل وسبّبت كذلك "أضرارا مادية كبيرة".

وأضاف أن "أربعة عناصر من الدفاع المدني أصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم" أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.

من جهته المتحدّث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش إن "الحصيلة الأولية هي مقتل 8 أشخاص توفي أحدهم حين ضربه البرق، والآخرون قضوا غرقاً في بيوتهم".

وتحدّث عن "مفقودين لا يزال البحث جارياً عنهم لذلك قد يكون عدد الضحايا مرجحاً بالارتفاع". وأضاف أن "هناك مواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جداً".

وشاهد صحافي في فرانس برس في أحد ضواحي أربيل بركاً تجمعت فيها المياه الموحلة على الطرقات. وعلى أطراف بعض الشوارع، جرفت المياه شاحنات وحافلات، تكدّست قرب بعضها البعض أو قلبت.

وحذّر المحافظ في بيان كذلك السكان من مغادرة منازلهم. وقال "نطالب المواطنين، إذا لم يكن هناك عمل ضروري، ألّا يخرجوا من منازلهم وخارج مدينة أربيل، إذ يتوقع هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها".

وأضاف "هناك حالة تأهبّ لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين".