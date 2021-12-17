العراق يعلن إجلاء 3817 من رعاياه العالقين في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، إجلاء 3817 من رعاياها المهاجرين غير النظاميين العالقين على حدود بيلاروسيا، عبر 10 رحلات جوية طارئة في شهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "خلال شهر واحد نجحنا بتسيير 10 رحلات استثنائية لإعادة الراغبين بالعودة طوعا".

وأضاف أن "رحلة الإجلاء لإعادة الراغبين بالعودة طوعا لهذا اليوم أقلت 258 مواطنا، فيما نجحنا حتى الآن بإعادة 3817 عراقيا".

ولفت الصحاف، إلى أن "518 جواز مرور تم منحها حتى الآن وننسق للدعم الإنساني ميدانيا في بيلاروسيا وليتوانيا ولاتيفيا وبولندا".

وأشار إلى أنه "من خلال جهود سفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارسو، تواصل وفودنا القنصلية عملها ميدانيا بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة وإثبات رعوية آخرين".

وزاد: "بالتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، تمكنا من إسقاط الغرامات المالية المترتبة على مخالفة شروط الإقامة لمجموع من تمت إعادتهم طوعا بما يزيد على 770 ألف دولار".

ويأتي إجلاء هؤلاء مع تفاقم الأزمة الإنسانية لآلاف المهاجرين غير النظاميين على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول الكثير من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا مئات منهم على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.