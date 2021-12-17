"تجمع صوت المستقلين".. تجمع سياسي جديد في العراق

أعلن 4 نواب مستقلين في العراق تشكيل تجمع سياسي أطلقوا عليه اسم "تجمع صوت المستقلين".

وقال التجمع الجديد في بيان، الجمعة: "إيمانا منا بخطورة الوضع الراهن للبلاد وسعيا من أجل خدمة أبناء شعبنا وتأدية للواجب الوطني الذي يفرض علينا القيام بواجبنا نحو جمهورنا".

وأضاف: "لذا اجتمعنا نحن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين في انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة البرلمانية الخامسة لنعلن عن تشكيل تجمع جديد باسم تجمع صوت المستقلين".

وأفاد التجمع بأنه "سيأخذ على عاتقه مهمة تصحيح المسار للعمل البرلماني والمؤسساتي وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي والعمل بالدستور والقوانين النافذة والتوجه لتنفيذ البرنامج الانتخابي".

ويضم التجمع النواب المستقلين حيدر الشمخي وهادي السلامي (النجف/جنوب) وحسين السعبري وأمير المعموري (بابل/جنوب)، بحسب المصدر ذاته.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الكتلة الصدرية تصدرت نتائج الانتخابات النهائية بـ73 مقعدا من أصل 329.

وينتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للنظر في دعوى تقدمت بها قوى سياسية رافضة للنتائج وتطالب بإلغائها بداعي أنها "مزورة".

وفي حال ردت المحكمة الدعوى، ستقوم بالمصادقة على النتائج لتصبح قطعية، وهو ما يمهد لالتئام البرلمان الجديد وتشكيل حكومة جديدة.

ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة، تخللتها محاولة لاغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.