حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالقرار الأممي الجديد الذي يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع الجمعة إن الحركة "ترحب بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يؤيد حق شعبنا في تقرير مصيره، والذي نال الأغلبية الساحقة التي أيدت شعبنا وحقه في إقامة دولته المستقلة".

والخميس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأيّدت القرار 168 دولة، بينما عارضته 5 دول هي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجزر المارشال وميكرونيزيا وناورو، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.

وأشاد القانوع بمواقف الدول التي صوتّت لصالح القرار، واعتبر أن التصويت "انتصار لقضية شعبنا العادلة، وفشل لدولة الكيان الصهيوني".

وأضاف: "يؤكد القرار مجدداً عزلة موقف الولايات المتحدة عن الإجماع الدولي، وإصرارها على الانحياز الفاضح للاحتلال، ومواصلة عداء شعبنا".

وبحسب بعثة فلسطين بالأمم المتحدة، فإن القرار "يعيد التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة".

وأضافت البعثة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" الرسمية، أن "القرار يحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.

يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.