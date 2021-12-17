عاهل الأردن ورئيس قبرص الرومية يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، الجمعة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في القصر الرئاسي في نيقوسيا خلال زيارة رسمية يجريها الملك عبد الله تستمر ليوم واحد، وفق بيان للديوان الملكي.

ووفق البيان "تناولت المباحثات التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ شدد الملك عبد الله على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط دون التوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأشار الملك عبد الله، إلى "أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي".

وتم التأكيد خلال المباحثات، بحسب البيان، على "ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى تعزيز جهود محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي".

ولفت البيان، إلى الملك عبدالله منح أناستاسيادس "وسام النهضة المرصع، لجهوده الموصولة في تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون بين البلدين، فيما منح الرئيس القبرصي الملك عبد الله وسام مكاريوس الثالث وهو أرفع وسام في بلاده".

ووُقعت على هامش الزيارة الملكية اتفاقيتان بين حكومتي الأردن وقبرص الرومية حول تجنب الازدواج الضريبي وتسليم المطلوبين، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإنمائي، وفق ذات البيان.

وكان الملك عبد الله قد وصل قبرص الرومية في وقت سابق، الجمعة، في زيارة تستمر ليوم واحد.