واشنطن تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم)، أن الجيش الأمريكي أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي لقاعدة التنف الأمريكية جنوب شرقي سوريا، بالقرب من الحدود الأردنية.

وقالت القيادة في بيان الخميس، إن قواتها رصدت طائرتين مسيرتين دخلتا المجال الجوي لقاعدة التنف مساء يوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف البيان أن إحدى المسيرات تابعت مسارها إلى عمق القاعدة واعتبرت طائرة عدائية فجرى إسقاطها، وأن المسيرة الثانية غادرت المنطقة.

وأشار إلى عدم حدوث أضرار أو إصابات بالقاعدة التي تقع قرب الحدود مع الأردن والعراق، فيما لم يعلن عن هوية تلك المسيرتين.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الخميس أن الطائرة المسيّرة اسقطت بواسطة طائرة يوروفايتر تايفون تابعة للسلاح الجو الملكي كانت تقوم ب"دورية روتينية" في المنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان "رغم صغر حجم الطائرة المسيّرة أسقطت بصاروخ أسرام جو-جو".

يشار أن قاعدة "التنف" تعرضت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لهجوم بطائرة مسيرة دون سقوط ضحايا.