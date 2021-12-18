إيران تجلي سفيرها لدى الحوثيين بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا

أجلت إيران سفيرها لدى الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم السبت، إن سفير طهران في اليمن حسن إيرلو "أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام، ويحتاج إلى عناية طبية عاجلة".

وأضاف خطيب زادة، عبر حسابه على تويتر: "بمساعدة بعض دول المنطقة (لم يحددها) يجري نقل إيرلو إلى البلاد (إيران)".

وتابع: "نشيد بالبلدان المشاركة في هذا العمل الإنساني"، دون تفاصيل أخرى.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، في تغريدة: "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".

وأضاف: "أما ما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة (دون مزيد من التوضيحات)".

ولم يصدر تعليق من دول التحالف أو السعودية أو العراق حول الأمر حتى الساعة 19:20 ت.غ.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي بأن "إيرلو غادر المطار عبر طائرة إخلاء طبي عراقية".

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه "سيتم نقل السفير الإيراني إلى مدينة البصرة العراقية"، دون تفاصيل عن وضعه الصحي أو معلومات أخرى.

بدوره، أفاد إعلام يمني بأنه تم نقل إيرلو عبر طائرة إخلاء طبي، بموافقة التحالف العربي، بعد تعرض حالته الصحية لـ"تدهور كبير".

والجمعة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن قادة الحوثيين أبلغوا السعودية أن إيرلو بحاجة إلى مغادرة صنعاء للحصول على علاج طبي أفضل بعد إصابته بكورونا.

ونقلت عن مسؤولين إقليميين (لم تحددهم) قولهم إن "إيرلو لا يمكنه المغادرة إلا على متن طائرة من سلطنة عمان أو العراق، ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين.

وبطريقة غامضة، وصل إيرلو إلى صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد تعيينه سفيرا لإيران لدى الحوثيين.

وإيران أول دولة تعين سفير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي أغسطس/ آب 2019، عينت جماعة الحوثي سفيرا في طهران، وسط استنكار من قبل الحكومة اليمنية.