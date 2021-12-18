باحتفالات كبرى وعروض عسكرية.. قطر تحيي يومها الوطني

تحت شعار "مرابع الأجداد.. أمانة"، أحيت قطر احتفالات اليوم الوطني، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، والأمير السابق حمد بن خليفة.

وشهدت العاصمة الدوحة، احتفالية كبرى تخللتها عروض عسكرية، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني، الذي يوافق تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد، في 18 ديسمبر/كانون الأول 1878.

وشهد الحفل حضورا مكثفا من الوزراء والمسؤولين القطريين، إضافة إلى ضيوف أجانب، أبرزهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما حضره يورغين شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية (الإنتربول)، وجريجوري جييو، قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، وسفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو.

وشهد "كورنيش الدوحة" عزف النشيط الوطني وإطلاق 18 طلقة مدفعية، تلاه عرض للقوات البحرية القطرية، والدعم اللوجستي، والزوارق السريعة والقتالية، المجهزة بأحدث المنظومات الدفاعية والهجومية.

كما تضمن الحفل أيضا عروضا جوية لطائرات "إف 15" و"أبابيل" و"الرافال" ومقاتلات الميراج "سنيبر"، والتايفون "الذاريات" وطائرات الهليكوبتر الأباتشي "سجيل"، إضافة إلى طائرات مقاتلة وعمودية وطائرات النقل الجوي والشحن ‫والإخلاء وغيرها.

وعلى صعيد عروض المشاة، تقدمت 3 مدرعات عسكرية من طراز "ليوبارد" و"جيوبارد"، تلتها سرايا القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والشرطة العسكرية وسلاح الحدود، والقوات الخاصة المشتركة وقوة الإسناد العامة، ومشاة الحرس الأميري ومشاة وزارة الداخلية.

فيما شهد الاحتفال استعراضات لسرايا قوة الأمن الداخلي، والفروع العسكرية المختلفة، ومجموعات الخيالة والهجانة، ثم اختتم المسير الوطني بعروض طلائع الإسقاط المظلي.

بدوره غرد أمير قطر تميم بن حمد، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "في اليوم الوطني لبلادنا قطر أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير".

فيما قال رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة، عبر تويتر: "نحتفل باليوم الوطني لبلدنا قطر (مرابع الأجداد أمانة) ونفوسنا تفيض فخرا بالمكانة الرفيعة التي حازتها وبالمنجزات العظيمة التي سطرتها تحت قيادة أمير البلاد".

وأضاف: "أهنئ سيدي الأمير (تميم بن حمد) بهذه المناسبة وشعبنا الكريم. وأدعو الله أن يديم علينا نِعم الأمن والاستقرار والرخاء".

كما توالت التغريدات والبرقيات من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والخليجية، لتهنئة دولة قطر باليوم الوطني.

ويحل اليوم الوطني هذا العام عقب نجاح المصالحة الخليجية، في قمة العلا يناير/كانون الثاني الماضي، بعد خلاف اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، وهو الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.