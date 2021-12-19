في رسالة واضحة لطي الخلافات.. دول الخليج العربي تحتفل مع قطر بيومها الوطني

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن في احتفال الإمارات العربية باليوم الوطني القطري، "دلالات ورسائل إيجابية".

وكتب أنور قرقاش في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، الأحد: "احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري".

وأضاف: "منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند إلى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون".

وتحتفل قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر/كانون أول من كل عام.

ومساء الجمعة، أضيء برج خليفة وبعض المباني الأيقونية الإماراتية بألوان علم دولة قطر، احتفالا بـ"اليوم الوطني" للبلد الخليجي.

وشهدت دول خليجية أخرى احتفالات مماثلة باليوم الوطني القطري منها السعودية والكويت، كما شهدت مصر الأمر ذاته، وأُضيء برج القاهرة الجمعة، بألوان علم دولة قطر.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.