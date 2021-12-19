لبنان يقترب من انقطاع تام في الاتصالات والإنترنت

مع استمرار الأزمة المالية وشح الوقود، حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم من انقطاع الاتصال والإنترنت بات وشيكاً.

ولفت القرم في بيان الأحد، إلى "عدم توفر المال والوقود اللازم لتشغيل قطاع الاتصالات"، مشيرا إلى "توقف بعض محطات الاتصال في البلاد بسبب نفاد وقود المازوت (المخصص لتوليد الطاقة)".

وقال: "نحذر من خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية".

ودعا قرم إلى توفير الأموال اللازمة لهيئة "أوجيرو" (حكومية) التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد.

وتتبع هيئة "أوجيرو" لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.