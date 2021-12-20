السودان.. قتيل و331 مصابا في احتجاجات الأحد

أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، الإثنين، سقوط قتيل بالرصاص وإصابة 331 شخصا آخرين خلال احتجاجات الأحد في الخرطوم وولاية كسلا شرقي البلاد.

وقالت اللجنة، في بيان، إن "جملة الإصابات بلغت 331 تم حصرها، معظمها في العاصمة الخرطوم".

وأوضحت أن عدد الإصابات في الخرطوم بلغ 325، بالإضافة إلى 6 إصابات في كسلا.

وأفادت بوجود ثلاث مصابين بالرصاص الحي في الرأس، بينها حالتان غير مستقرتين.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان سقوط قتيل إثر إصابته بالرصاص خلال احتجاجات الأحد في مدينة شرق النيل جنوب شرق الخرطوم.

ولم تصدر إفادة من وزارة الصحة بشأن سقوط قتيل، لكنها أعلنت مساء الأحد إصابة 123 مواطنا إثر مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في الخرطوم وكسلا.

وعادة ما تتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات.

ووصل آلاف المتظاهرين الأحد إلى البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة في الخرطوم، للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وقصر الرئاسة هو مقر البرهان قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

وتزامنت احتجاجات الأحد مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، التي دفعت قيادة الجيش إلى عزل رئيس البلاد عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.