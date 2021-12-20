رئيس الوزراء الليبي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 8 أطفال في انفجار لغم

دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إلى محاسبة "المجرمين" المسؤولين عن مقتل 8 أطفال في انفجار لغم أرضي.

والسبت قتل 8 أطفال وأصيب 3 آخرون بمنطقة الطويبية التابعة لمدينة الجفارة، غرب العاصمة طرابلس، في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء عبثهم به.

وظهر الدبيبة في مقطع مصور وهو يقدم واجب العزاء لأسر الضحايا، الأحد، قائلا: "اليوم لا بد أن نحاسب هؤلاء المجرمين الذين أوصلونا إلى نقطة أن أطفالنا يلعبوا بأدوات القتل والدمار".

بدوره، قال نائب المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني: "الألم والحزن الذي يعتصر القلب تجاه أطفال رحلوا عنا دون وداع، ودون أن يفهموا لماذا انفجرت وسطهم نفايات حروب الكبار البائسة".

وأوضح الكوني، في تغريدة عبر تويتر، الأحد، أن هؤلاء الأطفال "هم وشم في القلب، تعازينا لأهلنا في الجفارة، تعازينا لليبيا، وكل فقد هو قطعة من وطن تُهدر".

والسبت، أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن مديرية أمن الجفارة تلقت بلاغا بمقتل 8 أطفال وإصابة 3 آخرين بجروح، في انفجار أحد مخلفات الحرب منذ عام 2014 بمنطقة الطويبية بالجفارة.

فيما أوضحت وسائل إعلام محلية أن ضحايا الحادث من أسرة واحدة.

وعلى مدى سنوات قُتل مئات في ليبيا، بسبب انفجار ألغام زرعتها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، حكومة الوفاق الوطني السابقة.