رجل استخبارات إسرائيلي سابق: الموساد لعب دوراً في اغتيال سليماني

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق أنه كانت لتل أبيب يد في اغتيال قاسم سليماني عام 2020، في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت هيئة البث العبرية (رسمية) الاثنين، عن تامير هايمان الذي كان يرأس هيئة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي أثناء آنذاك، قوله إن "جهاز الموساد الإسرائيلي لعب دورا في اغتيال سليماني"، دون توضيح ذلك الدور.

وأشارت الهيئة إلى أن هايمان كشف النقاب للمرة الأولى عن لعب إسرائيل دورًا في اغتيال سليماني خلال مقابلة مع مجلة مركز التراث الاستخباراتي الإسرائيلية "مابات مالام".

وقال هايمان إن فترة توليه منصبه "شهدت عمليتي تصفية هامّتين، قُتل في إحداها القائد الإيراني، وفي الأخرى القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بهاء أبو العطا الذي اغتيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019" في غزة.

وأضاف أن "الاستخبارات الإسرائيلية قامت بإحباط مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ووسائل قتالية لإيران، في مسعى لمنع التموضع الإيراني في سوريا، وتمت هذه العمليات بنجاح باهر".

وكان الجيش الأمريكي اغتال سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت عن دور لها في هذه العملية.