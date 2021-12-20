سوريا.. تصاعد جرائم القتل داخل مخيم الهول

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ستة أشخاص بينهم أربع نساء على الأقل قتلوا منذ مطلع الشهر الحالي في مخيم الهول الخاضع لتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي في شمال شرق سوريا.

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي داعش الأجانب. ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وأحصى المرصد، الأحد، مقتل ستة أشخاص منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، قضى آخرهم السبت بإطلاق رصاص داخل المخيم.

والقتلى هم رجلان وسيدة من الجنسية العراقية، إضافة الى نازحتين سوريتين وسيدة أخرى لم يتمكن المرصد من تحديد هويتها.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى الذين وثّق المرصد مقتلهم داخل المخيم منذ مطلع العام الحالي الى 86 شخصاً، غالبيتهم عراقيون.

وأبدى مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس خشيته من تحوّل المخيم الى "قنبلة موقوتة مع ازدياد عمليات القتل والفوضى داخل المخيم".

وحذّرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات أخرى في تقرير نشرته في شباط/فبراير عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم.

ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم "حاضنة" لجيل جديد من المتطرفين وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.