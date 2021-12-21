الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تحوّل حزب الله إلى حزب سياسي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحوّل "حزب الله" إلى حزب سياسي مثل سواه من القوى السياسية في لبنان.

جاء ذلك في حديث لأنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بمناسبة زيارة له بدأها الأحد وتنتهي الأربعاء التقى فيها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

ووصف غوتيريش الوضع الراهن في لبنان بأنه "محزن ويفطر القلب"، داعياً الزعماء السياسيين أن يتحدوا للقيام بإصلاحات جوهرية.وكرر المطالبة بتحول "حزب الله" إلى حزب سياسي مثل سواه من القوى السياسية في البلاد.

ويمتلك حزب الله جناحا عسكريا، وتنتشر قواته في الداخل وفي سوريا، كما يشارك في الحياة السياسية اللبنانية من خلال التواجد في الحكومة الحالية عبر وزيرين، كما يمتلك كتلة برلمانية تحمل اسم الوفاء للمقاومة وتضم 12 نائبا.‎

فيما تصنف دول بارزة في الاتحاد الأوروبي حزب الله "منظمة إرهابية" وتحظر أنشطته على أراضيها، ونفس الأمر تفعله الولايات المتحدة.‎‎

وكشف غوتيريش أنه حصل على تعهدات واضحة من رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لجهة إجراء انتخابات تشريعية "حرة ومنصفة".

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.