محكمة بريطانية تلزم حاكم دبي بسداد 700 مليون دولار في تسوية للطلاق

أمرت محكمة بريطانية يوم الثلاثاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسداد ما يقرب من 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفالهما في واحدة من أغلى تسويات الطلاق في تاريخ بريطانيا.

وقالت المحكمة العليا إنه يتعين على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سداد 251.5 مليون جنيه استرليني لزوجته السادسة الأميرة هيا بنت الحسين، وتسديد مدفوعات مستمرة لأبنائهما الجليلة (14 عاما) وزايد (9 سنوات) مدعومة بضمان بنكي بقيمة 290 مليون جنيه استرليني.

قد يكون المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه الطفلان نحو 290 مليون جنيه إسترليني، بناء على طول عمرهما وما إذا كانا سيتصالحان مع والدهما.

كما تشمل التسوية 11 مليون جنيه استرليني سنويا لتغطية تكاليف الامن للأميرة هيا والطفلين، وهما دون السن القانونية.

وقال القاضي فيليب مور إن الأسرة بحاجة إلى "تأمين مشدد" وإن التهديد "فريد تماما" من حيث انه يأتي من الشيخ محمد، وليس من مصدر خارجي.

فرت هيا (47 عاما) إلى بريطانيا عام 2019 وسعت إلى الحصول على حضانة طفليها من خلال محاكم بريطانية. وقالت الأميرة ابنة الملك الراحل حسين ملك الأردن ، إنها " خائفة بشدة" من زوجها الذي يزعم أنه أمر بإرجاع اثنتين من بناته قسرا إلى دبي.

الشيخ محمد (72 عاما) هو أيضا رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ومربي خيول شهير، وؤسس إسطبل غودولفين وتربطه علاقات ودية شخصية مع الملكة إليزابيث الثانية.

حكم قاضي محكمة بريطانية في أكتوبر / تشرين اول بأن الشيخ محمد أذن باختراق هاتف الأميرة هيا خلال معركتهما القانونية، ونفى الشيخ محمد علمه بذلك.

كما حكم القاضي بأن الشيخ محمد شن حملة ترهيب ضد زوجته المنفصلة عنه ، و "دبر" خطف اثنتين من بناته البالغات وأمر بإعادتهما قسرا، وهما الشيخة شمسة في أغسطس / آب 2000 وشقيقتها الشيخة لطيفة في 2002 ومرة أخرى في 2018.