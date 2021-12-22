أكثر من 3700 قتيل في سوريا في عام 2021

أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 3746 شخصاً في سوريا في عام 2021، وهي أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من عشر سنوات.

وأفاد المرصد الأربعاء أن حصيلة عام 2021 تتضمن 1505 مدنيين بينهم 360 طفلاً، مشيراً إلى أن بين القتلى المدنيين 297 شخصاً قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة.

والألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالثورة السورية. وقد سجلت سوريا العام الماضي، وفق التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان.

وتظهر حصيلة القتلى لعام 2021 تراجعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، الذي أحصى المرصد خلاله مقتل أكثر من 6800 شخص. وتسبب النزاع السوري في عام 2019 بمقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، فيما سجّل عام 2014 مقتل سبعين ألف شخص، في أعلى حصيلة سنوية للنزاع.

وبحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي 600 عنصر من قوات النظام وأكثر من 300 مقاتل من مجموعات موالية لها.

كذلك، أحصى المرصد مصرع نحو 600 مقاتل من تنظيم داعش وفصائل متطرفة أخرى، في مقابل 158 من عناصر ي ب ك/بي كا كا الإرهابي. وقتل قرابة 370 من مقاتلي الفصائل المعارضة.

وانخفضت حصيلة القتلى الإجمالية خلال عامي 2020 و2021 بتراجع حدّة المعارك في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب.

وبرغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ آذار/مارس 2020، إلا أنها تتعرض لخروقات عديدة بينها قصف لقوات النظام وغارات روسية.

منذ 2011، تسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.

وخلال السنوات الأولى، خسرت قوات النظام مناطق واسعة على يد الفصائل المعارضة إلا أنها منذ 2015، وبدعم جوي روسي ومن مقاتلين إيرانيين وحزب الله، بدأت تتقدم تدريجياً، حتى باتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد.