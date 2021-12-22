إعادة افتتاح المنفذ البري الوحيد بين العراق والكويت

أعلن العراق، الأربعاء، إعادة فتح المنفذ البري الوحيد على حدوده مع جارته الكويت، أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، بحد نحو عامين على إغلاقه بسبب تدابير الوقاية من جائحة كورونا.

وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان، إنه "حسب اتفاق بين العراق والكويت، تم صباح الأربعاء إعادة افتتاح منفذ سفوان (العبدلي من الجانب الكويتي) أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعد إغلاقه بسبب إجراءات البلدين الوقائية لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف البيان، أن "افتتاح المنفذ سيعود بفائدة كبيرة على الجانبين، حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين وارتفاع حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا".

وفي فبراير/شباط 2020، أغلقت سلطات البلدين المعبر، وهو المنفذ البري الوحيد بينهما، ضمن القيود الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، بعد انقطاعها مطلع تسعينات القرن الماضي.

وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

وأعلن البنك المركزي العراقي في بيان أمس الثلاثاء، إكمال الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة 44 مليون دولار، من مجموع المبلغ 52.4 مليار دولار أمريكي، عبر اقتطاع نسبة من صادرات النفط العراقي على مدار ثلاثة عقود.