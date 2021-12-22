البرلمان الليبي يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

في ضربة قوية للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى في الدولة الغنية بالنفط، قالت لجنة برلمانية ليبية، الأربعاء، إنه أصبح "من المستحيل" إجراء الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها في غضون يومين كما هو مقرر.

وبعد هذا أول بيان رسمي يؤكد عدم إجراء الانتخابات يوم الجمعة، رغم أنه كان متوقعا على نطاق واسع في ظل العقبات الكبيرة والدعوات للتأجيل.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال النائب الهادي الصغير، رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، إن المجموعة وجدت أنه "من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون أول". ولم يذكر ما إذا كان قد تم تحديد موعد آخر للانتخابات أو ما إذا كان قد تم إلغاؤها بالكامل.

قامت لجنة الانتخابات في البلاد بحل اللجان الانتخابية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ولم تعلن القائمة النهائية للمرشحين كما كان متوقعا.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الاقليمي بالعفو الدولية، انه كان من المستحيل اجراء الانتخابات وسط عنف وترهيب الجماعات المسلحة، التي " لا تتمتع فقط بالحصانة من العقاب والمساءلة، لكنها ايضا مندمجة في مؤسسات الدولة دون اي فرز او تفتيش لتنحية المسؤولين عن الجرائم، وفق القانون الدولي".

كما حثت الحكومة المؤقتة في طرابلس والقوات المسلحة العربية على "توجيه كافة الجماعات المسلحة والميليشيات تحت قيادتها فورا الى انهاء عمليات التحرش والترهيب بحق مسؤولي الانتخابات والقضاة وعناصر الامن".