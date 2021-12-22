الدول الضامنة لمسار أستانا تعقد اجتماعاً في طهران مطلع العام المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد العاصمة طهران لاستضافة "اجتماعات أستانا" المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وقال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، في بيان الأربعاء، إن وفود تركيا وروسيا وإيران، الدول الضامنة لـ"مسار أستانا"، بدأت اجتماعاتها في نور سلطان، عاصمة كازاخستان.

وأفاد البيان أن الأطراف اتفقت على عقد اللقاء الثلاثي السابع لـ"اجتماعات أستانا"، في طهران، مطلع العام المقبل، دون تحديد تاريخ معيّن.

وأفاد أن الاجتماع المقبل في طهران، سيحضره وزراء خارجية البلدان الثلاثة.

وكانت العاصمة التركية، أنقرة استضافت النسخة الخامسة من الاجتماع الثلاثي في سبتمبر/ أيلول 2019، فيما عقدت نسختها الخامسة في يوليو/ تموز 2020، عبر تقنية فيديو كونفرنس، ضمن تدابير الوقاية من كورونا.

وبدأت محادثات "أستانا" بشأن سوريا عام 2017، تحت رعاية الدول الضامنة الثلاثة تركيا وروسيا وإيران، من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.