العراق ينهي سداد كامل التعويضات المستحقة عليه بسبب غزوه للكويت

أعلن البنك المركزي العراقي أنه تم تسديد كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت التي غزاها العراق سنة 1991 والبالغة 52.4 مليار دولار.

وقال البنك في بيان، الثلاثاء: "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار".

وأوضح البيان أنه "بذلك يكون العراق أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار (687) للعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار للكويت".

وأضاف، أنه "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات (..) في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت في العام ذاته.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنف في عام 2018.

ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

ويعتمد العراق على نحو 98 بالمائة من إيراداته السنوية على تصدير النفط.