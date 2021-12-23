البحرية الأمريكية تعلن مصادرة سفينة أسلحة ببحر العرب

أعلنت البحرية الأمريكية، الخميس، أنها "صادرت شحنة أسلحة على متن سفينة صيد" ببحر العرب.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس، في بيان، إن "سفن الدورية التابعة للبحرية أجرت عملية مصادرة أسلحة على متن سفينة صيد في بحر العرب الشمالي قبالة سواحل عُمان وباكستان".

وأضاف البيان أنه "تم العثور على 5 بحارة يمنيين على متن السفينة، ومعهم 1400 بندقية من طراز (AK-47)، و 226 ألفاً و600 من الذخائر".

ويتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في منطقة الخليج بالبحرين، ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في البحرين 9 آلاف و335 شخصًا، وفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج، التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم، أحد مهام الأسطول الأمريكي الخامس.