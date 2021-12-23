السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن تدمير زورق مفخخ تابع لقوات الحوثيين، جنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان للتحالف الخميس، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفاد البيان بـ "تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر".

وأوضح أن "المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة (غربي اليمن)".

وأضاف أنه "تم تدمير 99 زورقا مفخخا (دون تحديد المدة الزمنية) هددت الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر".

على صعيد آخر، اتهم التحالف السعودي الإماراتي، في بيان ثان، جماعة الحوثي بتخزين أسلحة في ملعب "الثورة" الرياضي بالعاصمة صنعاء.

وأمهل البيان الحوثيين 6 ساعات لإخلاء الملعب الرياضي من الأسلحة وإعادته إلى حالته الطبيعة.

وحتى الساعة 19:10 ت.غ، لم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا بشأن بياني التحالف العربي.

وبشكل مستمر يعلن التحالف عن إحباط هجمات للحوثيين سواءً في البحر الأحمر أو عبر المسيرات المفخخة والصواريخ تجاه السعودية.

كما يتهم الحوثيين بين حين وآخر باستخدام المنشآت المدنية في مناطق سيطرتها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الجماعة مرارا.