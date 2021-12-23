العراق.. إغلاق معبر فيشخابور مع سوريا إثر هجوم شنه "بي كا كا" الإرهابي

أعلن محافظ دهوك العراقية علي تتر، أن إغلاق معبر فيشخابور الحدودي جاء إثر هجوم شنه عناصر من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي الأسبوع الفائت.

ومعبر "فيشخابور" غير معتمد من الحكومة الاتحادية العراقية، ويربط إقليم كردستان بمناطق شمال شرقي سوريا، التي يسيطر عليها مسلحو "ي ب ك/ بي كا كا".

وأشار تتر في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، إلى هجوم تنظيم "بي كا كا" الإرهابي على قوات الأمن العراقية بالعصي والحجارة في 15 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

ولفت إلى إصابة عدد من قوات الأمن بجروح وتعرض المركبات لأضرار، مؤكدا أن المتسبب بإغلاق الحدود واضح للجميع.

وأضاف: "إن من تسبب بإغلاق هذا المعبر هم (تنظيم "بي كا كا" الإرهابي)".

وفي 15 ديسمبر/كانون الثاني الجاري تم الإعلان عن تعرض عدد من قوات الامن العراقية لهجوم بالعصي والحجارة وقنابل المولوتوف.

وقال مسؤول المعبر من الجانب العراقي شوكت بربهاري، في بيان، إن التنظيم جمع أكثر من 100 شخص وهاجموا حرس الحدود العراقيين بالعصي والحجارة وقنابل المولوتوف عبر الجسر الواصل بين طرفي المعبر.

يذكر ان الهجوم أسفر عن إصابة عدد من قوات الأمن بجروح بليغة وتحطيم زجاج بعض عربات إطفاء المركز الحدودي.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، قتل 8 من عناصر "البيشمركة" (قوات الإقليم) في هجمات لمسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" بالمناطق الحدودية مع تركيا، وفق وزارة "البيشمركة".

ويتخذ "ي ب ك/ بي كا كا" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في مدن وبلدات عديدة، كما يحتل 515 قرية كردية، بحسب الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وانطلاقا من هذه المناطق، يشن التنظيم الانفصالي من حين إلى آخر هجمات على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.