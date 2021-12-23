تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "بي كا كا / ي ب ك" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الخميس، استمرار العمليات ضد الإرهابيين الرامين إلى زعزعة أجواء الأمن والاستقرار منطقة عملية "نبع السلام".

وأشارت أن اثنين من إرهابيي تنظيم "بي كا كا / ي ب ك" حاولا التسلل وفتحا نيرانا استفزازية تجاه المنطقة.

وأوضحت أن قوات الكوماندوس التركية تمكنت من تحييدهما.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.