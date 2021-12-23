مستوطنون يقتلعون نحو 400 شجرة زيتون جنوبي الضفة

اقتلع مستوطنون إسرائيليون، الخميس، نحو 400 شجرة زيتون تعود ملكيتها لفلسطينيين، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر فلسطينية، فإن عملية الاقتلاع استهدفت أشجارا تراوح أعمارها بين 3 و4 سنوات ببلدتي ترقوميا شمال غرب الخليل، ويطّا جنوبي المدينة.

وقال إبراهيم الجعافرة، أحد المتضررين في بلدة ترقوميا، إن مستوطنين اقتلعوا فجر الخميس نحو 350 شجرة زيتون من حقول يملكها 5 فلسطينيين من البلدة.

وأضاف أن "معتدين من مستوطنة (أدورا) اقتلعوا نحو 350 شجرة زيتون أعمارها نحو ثلاثة أعوام ونصف، موزعة على نحو 15 دونما (الدونم 1000 متر مربع)".

وذكر الجعافرة، أن "الحقول المستهدفة تقع إلى الشرق من مستوطنة أدورا، وشمال غرب مدينة الخليل، وسبق أن تعرضت لاعتداءات مماثلة عدة مرات من قبل مستوطنين".

من جهته، قال فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل (غير حكومية) إن مستوطنين اقتلعوا أشجار زيتون إلى الشرق من بلدة يطا.

وأضاف في حديث للأناضول: أن "عدد الأشجار المقتلعة بلغ نحو 40، أعمارها 4 سنوات".

وبين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021، سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، وقوع 427 حادث اعتداء للمستوطنين في الضفة بما فيها القدس الشرقية.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.