اختطاف 3 مهندسين إيرانيين من قبل "ي ب ك" الإرهابي شرقي سوريا

اختطف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الخميس، 3 مهندسين إيرانيين في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر محلية أن التنظيم اختطف المهندسين خلال توجههم من مطار القامشلي الخاضع لسيطرة النظام بريف الحسكة إلى مدينة الحسكة لإصلاح مضخات مياه الشرب فيها.

وأوضحت المصادر أن عناصر التنظيم أوقفوا السيارة التي كانت تقل المهندسين ثم اقتادوهم إلى جهة مجهولة مع سائقهم سوري الجنسية.

وأشارت إلى أن قادة المجموعات الإرهابية التابعة لإيران الموجودون في مدينة القامشلي طلبوا من الضباط الروس التدخل لإطلاق سراح المهندسين المختطفين.

ولفتت إلى أن "الجانب الروسي تواصل مع التنظيم دون نتيجة حتى اللحظة".

ويسيطر "ي ب ك" على معظم محافظة الحسكة بما فيها مدينة القامشلي، فيما تقتصر سيطرة النظام على بعض الأحياء والقرى وعدد من النقاط الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى مطار القامشلي.