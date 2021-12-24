"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": 38 اعتداء نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين بالضفة في أسبوع

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 38 اعتداء نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير.

وقال المرصد (مقره جنيف) الجمعة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "تم رصد 38 اعتداءً نفذها مستوطنون منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أغلبها بحماية مباشرة من قوات الجيش الإسرائيلي".

وأدان البيان أعمال العنف والاعتداءات الواسعة التي نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، "بشكل يبدو وأنه يتم برعاية السلطات الإسرائيلية".

وأردف أن "عمليات العنف التي تصاعدت بحدة في الأيام الماضية تأخذ طابع الانتقام والعقاب الجماعي، وسط حماية الجيش الإسرائيلي لمرتكبي أعمال العنف".

وحذر البيان من أن "ما يجري من عنف غير رسمي يمارسه المستوطنون يأتي بالتوازي مع عنف رسمي تنتهجه قوات الجيش الإسرائيلي للضغط - فيما يبدو - على الفلسطينيين في القرى والبلدات القريبة من نقاط التماس مع المستوطنات لتركها وإهمالها".

وشدد المرصد على أن "التعامل الرسمي الإسرائيلي مع عنف المستوطنين يعكس بوضوح نظام الأبارتهايد (التمييز العنصري) في إسرائيل".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء جميع مظاهر الاستيطان ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة".

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مراسل الأناضول، بأن مستوطنا إسرائيليا قتل سيدة فلسطينية في الستينيات من عمرها، دهسًا بسيارته، قرب بلدة سنجل شمالي رام الله (وسط).

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية أرض محتلة ويعد جميع المستوطنات فيها غير قانونية، وشهدت الضفة في الأسابيع الأخيرة اعتداءات واسعة من مستوطنين على فلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم وممتلكاتهم.

وتشير بيانات "السلام الآن" إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.