مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينية دهسا وسط الضفة

استشهدت امرأة فلسطينية، الجمعة، بعد أن دهسها مستوطن إسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "فلسطينية أصيبت بجروح أدت إلى وفاتها، في حادث دهس على الطريق بين مستوطنتي (عوفرا) و(شيلو) وسط الضفة".

ولم تكشف إذاعة الجيش الإسرائيلي المزيد من التفاصيل حول الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأناضول، بأن مستوطنا إسرائيليا دهس امرأة فلسطينية في الستينيات من عمرها قرب مدينة رام الله (وسط).

وأضافت أن المستوطن لاذ بالفرار، قبل أن تحضر سيارة إسعاف إسرائيلية وتنقلها، وهي بحالة الخطر الشديد.

وأشارت إلى أن السيدة هي غدير فقهاء (60 عاما) وهي من بلدة سنجل شمال رام الله.

ولم يصدر أي إعلان بخصوص الحادث عن الجانب الفلسطيني حتى الساعة 9.30 تغ.

وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة اعتداءات واسعة من قبل مستوطنين على مواطنين فلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم وممتلكاتهم.