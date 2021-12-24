وسط حضور رسمي وشعبي.. بدء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم

بعروض جابت شوارع مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، صباح الجمعة، دشنت المدينة العتيقة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأقيمت الصلوات في كنيسة المهد، التي يعتقد المسيحيون أنها بنيت على المغارة التي ولد فيها النبي عيسى عليه السلام، وسط حضور رسمي وشعبي وتواجد أمني فلسطيني.

ورغم غياب السياحة الخارجية عن الاحتفالات للعام الثاني على وقع تفشي كورونا، لكن أجواء عيد الميلاد عادت لتخيم على ساحة "المهد"، بعد أن فرضت تداعيات الفيروس إغلاقاً شاملاً في محيط الكنيسة العام الماضي.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قالت رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، إن هذا العام يختلف عن العام الماضي، فقد أقيمت العديد من النشاطات والفعاليات الاحتفالية بخلاف العام الماضي الذي شهد إغلاقا كاملا.

وأوضحت معايعة أن هذا العام تقام فيه الاحتفالات بدون سياحة من خارج فلسطين، رغم بدء استقبال الوفود السياحية الشهر الماضي، وذلك على وقع تفشي المتحور الجديد "أوميكرون"، حيث تم إلغاء الحجوزات لهذا الشهر في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأضافت: "لكن هناك سياحة داخلية نشطة، حيث تتوافد أعداد جيدة إلى مدينة بيت لحم وستصل أعداد أخرى خلال الفترة القادمة، من مختلف أنحاء الضفة الغربية وأراضي 48 المحتلة".

وتابعت: "نتمنى خلال فترة قريبة جداً أن تستعيد السياحة عافيتها، وأن نستقبل أعداد كبيرة من السائحين من كل دول العالم".

ويقام "قداس منتصف الليل"، ليل الجمعة- السبت، في كنيسة المهد بحضور رجالات الدين وشخصيات رسمية وشعبية.

وتقام الاحتفالات للطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي يوم 25 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي يوم 7 يناير/كانون ثان المقبل.

وارتفع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" في فلسطين إلى 17 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وحتى الخميس، سجلت فلسطين إجمالا 467 ألفا و928 إصابة بفيروس كورونا، بينها 4 آلاف و887 وفاة، و459 ألفا 114 حالة تعاف.