إدانة عربية لسقوط قتلى مدنيين في هجوم حوثي على جنوب المملكة السعودية

أعربت 5 دول عربية عن إدانتها للهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة جازان جنوبي السعودية، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين، مؤكدة دعمها للمملكة في الرد على العدوان.

والجمعة، أعلنت الرياض مقتل سعودي ويمني وإصابة 7 مدنيين، في سقوط مقذوف للحوثيين على محافظة صامطة بمنطقة جازان، كما "تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة".

وأدانت مصر الهجوم ووصفته "بالخسيس" مؤكدة في بيان لوزارة خارجية "موقف القاهرة الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها".

كما وصفت قطر في بيان لوزارة خارجيتها الهجوم بأنه "عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، مجددة موقف الدوحة "الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

بدورها، أكدت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها "دعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، مشددة على أن "أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وأدانت البحرين في بيان للخارجية بشدة الهجوم، مؤكدة "التضامن مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

وفي وقت متأخر الجمعة، أدان الأردن على لسان وزير الخارجية هيثم أبو الفول الهجوم، مؤكدا وقوف بلاده "إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها".

ولم تعلق جماعة الحوثي على الهجوم، لكنها أعلنت في بيان، السبت، إطلاق 3 صواريخ باليستية على منطقة جازان، جنوب غربي السعودية و"إصابة أهدافها"، دون تفاصيل أكثر.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة ومقذوفات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.