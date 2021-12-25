حزب سوداني يعتزم طرح خارطة طريق لاستكمال بناء مؤسسات الدولة

أعلن حزب الأمة القومي، السبت، عزمه طرح خارطة طريق للتوافق حولها، بهدف "استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية".

جاء ذلك في بيان صحفي للحزب (أكبر مكونات الائتلاف الحاكم السابق بالسودان).

وقال البيان: "سيتقدم الحزب بخريطة طريق شاملة لتأمين الاستقرار السياسي في البلاد، للتوافق حولها مع كافة قوى الثورة والتغيير من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة، ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية".

وشدد الحزب على ضرورة التمسك بوحدة قوى الثورة والتغيير، لـ "تصفية الانقلاب" والعمل الجاد على إنجاز مشروع رؤية وطنية متوافق عليها.

وأكد مشاركته في "مواكب السبت" لـ "استعادة الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".

والخميس، طرحت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، رؤية سياسية قالت إنها "لهزيمة الانقلاب العسكري وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال في البلاد"

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".