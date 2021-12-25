رئيس البرلمان التركي يهنئ ليبيا بيومها الوطني

هنأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، السبت، ليبيا بيومها الوطني.

جاء ذلك في برقيتي تهنئة منفصلتين بعثهما إلى كلّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري.

وهنأ شنطوب في برقيته باسمه وباسم أعضاء البرلمان التركي دولة ليبيا بيومها الوطني، مبيناً أن أكبر امنيات تركيا أن يتحقق السلام والاستقرار الدائم في ليبيا.

وأضاف شنطوب : "إنني على ثقة تامة من أن علاقاتنا التي تطورت على أساس الأواصر التاريخية والثقافية المتجذرة بين بلدينا الشقيقين والصديقين، سوف تزداد ثراء بشكل أكبر في اتجاه القيم والمصالح المشتركة وذلك بفضل التعاون الوثيق بين برلماني بلدينا".

وأضاف :"إنني على ثقة تامة من أن علاقاتنا التي تستمد قوتها من تاريخنا وثقافتنا المشتركة ومن أواصر الصداقة والأخوة بين شعوبنا ، ستستمر في التطور بجهودنا وتعاوننا المشترك، أريدكم أن تعلموا أننا كتركيا ، سنقف إلى جانب أشقائنا الليبيين ، كما فعلنا دائما".

وأعرب شنطوب عن ثقته في أن الحوار والتعاون بين برلماني البلدين سيستمران في التطور ، كما أعرب عن أطيب تمنياته لتحقيق السلام والازدهار للشعب الليبي.