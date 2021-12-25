رداً على مقتل شخصين وإصابة سبعة جنوبي السعودية.. الرياض تطلق عملية عسكرية واسعة

أعلن التحالف العسكري السعودي الإماراتي إطلاق عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن، بعد هجوم للحوثيين على جنوب المملكة مساء الجمعة تسبب في مقتل شخصين وإصابة سبعة.

ويأتي التصعيد في وقت يشن التحالف غارات على صنعاء منذ نحو أسبوع، مستهدفا مواقع للمتمردين بينها المطار، يقول إنها تُستخدم منصة لإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المملكة.

وقال الدفاع المدني في المملكة إنّ سعوديا ويمنيا قتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح مساء الجمعة بعد سقوط "مقذوف عسكري" على متجر أطلقته "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان".

كما تضرّر محلان تجاريان و12 مركبة بسبب "الشظايا المتطايرة". وأظهرت صور نشرتها وكالة الانباء السعودية أضرارًا في محل تجاري وحفرة في الأرض أمامه.

وهذه المرة الأولى التي يُوقع فيها قصف للمتمردين الحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ 2018. ومن المقرّر أن يعقد التحالف الأحد مؤتمرا صحافيا للتحدث عن آخر التطورات، وفق ما أعلنت السلطات السعودية بعدما قالت في وقت سابق إن المؤتمر سينعقد السبت.

وبعيد الضربة، أعلن التحالف أنه بصدد "التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة".

من جهتهم، توعّد المتمردون بعمليات "موجعة ومؤلمة".

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان نشر على قناة للمتمردين في تطبيق تلغرام "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى في غيه وعدوانه وجرائمه".

وذكر سريع أنّ الهجوم الحوثي تم بصواريخ بالستية، موضحا "القوة الصاروخية دكّت مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جازان بثلاثة صواريخ بالستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة".

تتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وفي صنعاء، أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس عن "مقتل ثلاثة مدنين بينهم امرأة وطفل وجرح ستة جراء قصف طيران التحالف لمباني المؤسسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة" شمال غرب العاصمة صنعاء مساء الجمعة أيضا.

- تصعيد متبادل -

كان التحالف أعلن الخميس تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون باتجاه مطار أبها جنوب المملكة، ما أدى إلى تناثر شظايا قرب المطار إنما من دون توقف حركة الملاحة.

وجاءت محاولة استهداف المطار السعودي بعد ثلاثة أيام من قيام التحالف بقصف مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما أدى إلى توقفه عن استقبال طائرات المساعدات التابعة لمنظمات إغاثية بينها الامم المتحدة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة الأربعاء أنّه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، بينما يواجه البلد الفقير الغارق في الحرب خطر مجاعة كبرى.

وحذّر البرنامج في بيان من "نفاد الأموال" لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية التي يمنحها لـ13 مليون شخص.

وأضاف أنه "اعتبارًا من كانون الثاني/يناير، سيحصل ثمانية ملايين شخص على حصص غذائية مخفضة، بينما الخمسة ملايين شخص المعرضون لخطر الانزلاق في ظروف شبيهة بالمجاعة، سيظلون يحصلون على حصص كاملة".

وأوضح أن "الأسر ستحصل بالكاد على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغذائية" الشهر المقبل، محذرا من انه "إذا لم يتوفر تمويل جديد" فقد يؤدي ذلك "إلى حرمان الناس من برامج المساعدات الغذائية تمامًا".

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تعترف بسلطة الحوثيين. وتتّهمها الرياض خصوصا بتهريب مواد تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة التي يحاول الحوثيون مهاجمة المملكة بها.

وضبطت البحرية الاميركية في مياه الخليج هذا الاسبوع شحنة أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها إيران ويُعتقد أنّها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وتتألف الشحنة بحسب بيان الاسطول الخامس الاميركي، من نحو 1400 رشاش من طراز "ايه كيه-47" وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة. وقد جرت العملية في شمال بحر العرب في 20 كانون الاول/ديسمبر.