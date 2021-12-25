عطا الله حنا : على مسيحيي العالم أن يدافعوا عن فلسطين

طالب سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الكنائس المسيحية في العالم بأن تصغي وباهتمام إلى ما تقوله الكنائس في أرضنا المقدسة والى ما يقوله المسيحيون الفلسطينيون الذين يعانون في وطنهم كما يعاني كل أبناء شعبهم .

وتابع المطران نتمنى من الكنائس المسيحية في مشارق الأرض ومغاربها ألا تغض الطرف عما يُرتكب تجاه شعبنا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واستهداف للفلسطينيين جميعا ومنهم المسيحيين الذين يستهدفون في اوقافهم وفي استمرارية وجودهم في هذه المدينة المقدسة .

وشدد على إدراك الطائفة المسيحية على ان الدعاية الصهيونية المغرضة لها ادواتها و ابواقها في كل مكان ولكن صوت الكنيسة يجب ان يبقى دوما صوتا نبويا بعيدا عن أية أجندات سياسية أو مصالح بعيدة عن القيم والمبادئ المسيحية السامية التي تنادينا دوما بأن نكون دعاة عدل وانحياز لكل إنسان متألم ومظلوم ومعذب في هذا العالم .

ووجه المطران عطا الله حنا ندائه "نقول للكنائس المسيحية في عالمنا وخاصة في أيام الميلاد لا تنسوا في صلواتكم وفي خطاباتكم ان تدافعوا عن فلسطين وشعبها وقدسها وعن بيت لحم المحاصرة والأسوار والحواجز العسكرية ، لا تنسوا أن أرض الميلاد تعاني من الظلم والقمع والاحتلال ومن واجب العالم المسيحي أن يدافع عن هذه البقعة المقدسة من العالم".

وتابع "لا تنسوا شعبنا واطفالنا وابناء أرضنا المقدسة المحرومين من الحرية والحياة الكريمة الطبيعية" .

موصيا "لا تستسلموا لاية ضغوطات او ابتزازات تمارس عليكم ولا نريد خطابات منمقة دبلوماسية لكي لا تنزعج هذه الجهة او تلك ، فمن يريد ان يدافع عن فلسطين يجب أن يتحدث بلغة واضحة فالا فالافضل ان يصمت".

واعتبر حنا أن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن المسحية قائلا: "عندما تدافعون عن فلسطين انتم تدافعون عن المسيحية في مهدها و تدافعون عن أنبل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث لا بل أنتم تدافعون عن تاريخكم وتراثكم فمن هنا كانت انطلاقة المسيحية وهنا ارض الميلاد والقيامة وارض القداسة والبركة والتاريخ والمقدسات".

نريد ان تستمعوا الى ما يقوله المسيحيون الفلسطينيون عن قضيتهم وعن شعبهم ومعاناتهم وآلامهم .

وتمنى المطران عطا الله حنا ان تصل رسالة كنائسنا ومسيحيي بلادنا اليكم وان تتحركوا نصرة لهذا الشعب الذي يحق له ان يعيش بحرية وكرامة في وطنه مثل باقي شعوب العالم.