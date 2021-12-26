القدس.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أحد حراس المسجد الأقصى بمدينة القدس، عقب محاصرة مصلى قبة الصخرة.

وأفاد شهود عيان، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد.

وكانت قوة من الشرطة الإسرائيلية، حاصرت في وقت سابق مصلى قبة الصخرة، مهددة باقتحامه، بعد اعتدائها على أبو السعد وملاحقته لاعتقاله.

وأضاف الشهود، أن الحارس لجأ إلى مصلى قبة الصخرة، لتقوم القوة بمحاصرته وإغلاق أبوابه أمام المصلين.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أية تفاصيل بعد، ولكن مسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس التابعة للمملكة الأردنية، يقولون إن الشرطة الإسرائيلية تحاول تقييد عمل الحراس.