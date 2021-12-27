لبنان: سنوقع مذكرة تفاهم عسكرية مع العراق

أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية، أن الوزير موريس سليم توجه، الإثنين، إلى العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال العسكري.

وقالت الوزارة في بيان لها، الإثنين، إن "الوزير موريس سليم غادر اليوم بيروت متوجها إلى بغداد في زيارة رسمية (لم تحدد مدتها) يلتقي خلالها عددا من المسؤولين".

وأضافت أن سليم والوفد المرافق "سيجري محادثات غدا (الثلاثاء) مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون في وزارة الدفاع".

وأوضحت أن "الجانبين اللبناني والعراقي سيوقعان على إثر المحادثات مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري"، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أجرى خلال زيارة له إلى بغداد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، مباحثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي حول التعاون المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتوثيق أواصر العلاقات التجارية، إضافة لـ"تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".