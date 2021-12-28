السعودية تؤكد حرصها على تشكيل حكومة بالسودان في أسرع وقت ممكن

أكدت السعودية، مساء الثلاثاء، حرصها على تشكيل حكومة بالسودان في أقرب وقت، و"التوافق بين المكونين العسكري والمدني".

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين أجراهما فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي،، الثلاثاء ، مع كل من رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصالين "حرص السعودية على استقرار ووحدة السودان، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، والتوافق بين المكونين العسكري والمدني لما فيه مصلحة البلاد والشعب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مجلس السيادة، عبر بيان، إن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي تم فيه "التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات السودانية السعودية ودعم المملكة لأمن واستقرار السودان".

فيما أكد البرهان، وهو قائد الجيش أيضا، على دعم السودان لمواقف السعودية، وأشاد بـ"تطور علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات"، وفق البيان.

ولم يصدر بيان عن حمدوك حتى الساعة 18:20 ت.غ.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تلقي البلاد مساعدات إنسانية من السعودية تضم معدات طبية وبيئية.

وخلال لقائه البرهان في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية منها السعودية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة ما تم".