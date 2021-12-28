الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة

أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد الحمد الصباح.

ويتضمن المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين خالد الحمد رئيسا للوزراء إضافة إلى 15 وزيرا بالحكومة.

ويأتي إصدار المرسوم من الشيخ مشعل، بناء على الأمر الأميري الصادر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

ووفق الأسماء التي أوردها المرسوم، بقي 6 وزراء في مناصبهم، وهم وزراء الدفاع، والخارجية، والنفط، والتربية، والأوقاف، وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما انضم 9 وزراء جدد إلى الحكومة المشكّلة، بحسب مراسل الأناضول.

والوزراء الـ 9 هم للداخلية، والتجارة والصناعة، والصحة، والأشغال العامة، والشؤون الاجتماعية والتنمية والدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والدولة لشؤون مجلس الأمة، والإعلام والثقافة، والمالية، والعدل والدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 14 نوفمبر الفائت، قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها.

وجاءت الاستقالة بعد إصدار أمير الكويت عفوا شمل عددا من النواب السابقين المعارضين، المحكومين بالسجن في قضية دخول مجلس الأمة (البرلمان) في 2011.

وأعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 23 نوفمبر الماضي.